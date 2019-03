di Paola Benedetta Manca

“Il 19 marzo del 2002 era un martedì, la sera che uccisero mio padre ero in casa, con mia madre e mio fratello Francesco. Mio babbo mi aveva accompagnato, quella mattina, sui viali, a Bologna, al ritrovo con i compagni di scuola, perché facevo una gita di classe a Mantova. Ero in seconda media. Era la festa del papà e lui mi disse: ‘Fai il bravo, topino – mi chiamava così -, che stasera ci vediamo a casa per festeggiare’. Fu l’ultima volta che lo vidi“. Il figlio di Marco Biagi, Lorenzo, 30 anni, affida all’Adnkronos il ricordo della tragica sera di 17 anni fa, in cui le Nuove Br uccisero il giuslavorista a Bologna, a colpi di arma da fuoco. Oggi è il 17esimo anniversario dalla sua morte. Sei proiettili, poco dopo le 20, gli impedirono per sempre di rientrare in casa, in via Valdonica, dove era arrivato a bordo della sua bicicletta dalla stazione, sceso dal treno che da Modena, dove era docente all’Università, lo aveva riportato a Bologna.

