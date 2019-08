“In un perimetro del cimitero di Bois du Cazier, qui a Marcinelle, in una tomba comune giacciono ancora i resti di 17 uomini morti nel rogo a mille metri di profondità. C’è scritto ‘Inconnus’, sconosciuti, perché non sono stati ufficialmente identificati. Dodici di loro sono italiani, 5 di altri paesi. Per questo, anche oggi, ho chiesto alla viceministra per gli Affari esteri, Emanuela Claudia Del Re, presente alla cerimonia di commemorazione in rappresentanza del governo italiano, di avviare quanto necessario per dare un nome e una degna sepoltura a quei resti, tra cui ci sono quelli di mio padre”. Michele Cicora, figlio di Francesco, uno dei 136 minatori italiani morti nel rogo nelle viscere della miniera di Marcinelle 63 anni fa, racconta ad Adnkronos/Labitalia la sua iniziativa per tenere viva la memoria della tragedia.

Fonte