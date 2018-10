La contessa Patrizia De Blanck non mentiva, Daniela Del Secco (D’Aragona?) ha davvero una linea di creme e profumi ‘Marchesa D’Aragona’.

“Lei ha fatto un marchio Marchesa D’Aragona per vendere scarpe e creme, ma non è un titolo. – ha dichiarato la contessa a Pomeriggio 5 – Come se io domani mi comprassi il marchio Principessa sul Pisello”.

I prodotti marchiati Marchesa non solo non si trovano in tutti i negozi, ma hanno anche dei prezzi davvero elevati, si passa dai 140 euro per un contorno occhi, fino ai quasi 300 per i profumi Ludovica e Primo.

Crema corpo Adorato Body: 160 €

Crema Adorato Giorno: 150 €

Crema Adorata Notte: 155 €

Siero viso Adorato Viso: 145 €

Crema contorno occhi Adorati Occhi: 140 €

Profumi Ludovica e Primo: 295 €

Niente, davvero troppo cari per le mie tasche. Vorrà dire che continuerò a comprare le mie maschere e creme di Sephora.



GIÀ MI IMMAGINO TUTTI GLI INFLUENCER CHE SPONSORIZZANO LE CREME DELLA MARCHESA #GFVIP

CODICE SCONTO: ADORATA10 pic.twitter.com/1qE6JZjeH6 — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) 16 ottobre 2018

Comunque che sia marchesa o meno, l’adorata si vende benissimo. Ho dato un occhio, le sue creme si chiamano tutte Adorata.. Adorata notte, adorato giorno e così dicendo. Tutti schifano la cosa delle creme ma sono prodotti di lusso,costano un occhio della testa. Wow. #GFvip pic.twitter.com/vSTs1fUWkz — anymours (@carmen_pennisi) 16 ottobre 2018

155 euro di creme della Marchesa manco la Valli riesce a farle comprare a qualcuno #GFvip — anymours (@carmen_pennisi) 16 ottobre 2018