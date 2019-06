Dopo Leonardo Pieraccioni e Alessandro Cattelan, anche Marcelo Burlon ha detto la sua sul caso dell’arresto di Marco Carta. Il noto stilista ha detto che c’è qualcosa che non gli torna nella storia di Carta ed ha poi lanciato due shade sul nuovo libro e disco di Marco (annunciati proprio ieri sera a Live Non è la d’Urso dal vincitore di Amici).

“La storia di Marco carta mi puzza un po’. Non vedo l’ora di vedere le telecamere e non vedo l’ora di non leggere il suo libro e non vedo l’ora di non ascoltare il suo nuovo disco”.