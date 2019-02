Questa settimana Le Iene hanno sgamato due uomini che, con la scusa di avere un’agenzia di moda con agganci nel mondo dello spettacolo, importunavano i modelli chiedendo di denudarsi di fronte a loro, di farsi misurare i gioielli di famiglia o di inviare video intimi.

Il primo ad essere incastrato da un servizio de Le Iene è stato un uomo di Firenze, Francesco Nassi, che in passato è stato più volte fermato dalla polizia perché provocava volontariamente incendi a beni pubblici e privati e per cui è stato imposto il ricovero forzato per due anni all’ospedale psichiatrico.

“Francesco viene quasi sempre assolto per “vizio totale di mente”. Come succede con la sentenza del 2012 sulle auto bruciate: ritenuto incapace di intendere e di volere, per Francesco, che all’epoca aveva 41 anni, viene disposto il ricovero per 2 anni nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino”.

Il secondo, invece, viene da Napoli e si fa chiamare La Iena della Moda. Per incastrare proprio quest’ultimo l’inviata Veronica Ruggeri ha arruolato il modello Marcello Trombin che inizialmente è stato costretto a stare al gioco del fantomatico manager inviandogli tutte le foto private che via via gli richiedeva. Le immagini del servizio potete trovarle su BitchyX.

