Qualche giorno fa Marcello Sacchetta su Instagram ha lasciato intendere che i rapporti tra lui e Stefano De Martino si fossero raffreddati.

“Se è sparito da quando sta con Belen? Allora, per chi mi conosce sa che a me non piace fare gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte da altri. Nulla, rispondo semplicemente dicendo soltanto che sono tanto, tanto felice per lui e anche per la sua famiglia”.

Tesi che il presentatore del pomeridiano di Amici ha ribadito sul settimanale Chi.

Ieri Marcello Sacchetta ha fatto delle nuove stories, perché sostiene che dall’intervista sono trapelate delle imprecisioni.

“Quando ho risposto a quella domanda ho semplicemente detto che sono felice per lui e per la sua famiglia. Non ho parlato di litigio. Io e Stefano non abbiamo litigato. Non parlo di crisi. Semplicemente avendo adesso due sedi lavorative lontane, facciamo cose diverse, il rapporto tanto vicino tra me e lui che avevamo prima oggi non c’è. Ma credo che sia una cosa normale. Precisiamo che io non ho litigato con nessuno, ci mancherebbe. Tanto meno con Stefano, niente litigi, davvero.

Allontanati per colpa di Belen? Assolutamente no, cosa c’entra. Anzi io sono stato uno dei primi sostenitori Quindi no. Non abbiamo né litigato né per colpa di Belen. Semplicemente per lavoro ci siamo un po’ allontanati. Ma non è un allontanamento voluto, è un allontanamento dovuto agli impegni di lavoro”.