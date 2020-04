Marcello Cesena, storico interprete di Jean Claude di Sensualità A Corte, si è sposato con il suo compagno Alessandro Iovine in quella che è stata descritta come ‘una Roma deserta’.

“In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati!! ❤️ Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello”.