La scorsa settimana Marcella Bella ha inveito contro gli autori di Ora O Mai Più colpevoli di aver mandato in onda un suo sfogo in cui appare ‘al buio’ causandole un danno d’immagine.

“Devo ammettere che questa è una cosa che non è molto onesta da parte vostra. Devo dire la verità: io non sapevo di essere ripresa. L’avete fatto di nascosto. Non sapevo di essere ripresa, non c’è la mia autorizzazione. Questa cosa non è stata onesta da parte vostra. Non mi avete detto nulla. C’era anche il viso tutto al buio. Mi avete anche fatto un danno visivo perché non avevo le luci puntate in faccia. Ma la cosa brutta è che non hanno detto niente, mi hanno ripresa di nascosto.”