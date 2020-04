AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T. Rex, l’album di tributo a Marc Bolan con la partecipazione di artisti come Elton John.

Marc Bolan sta per essere omaggiato con un importante album tributo. Il leader dei T. Rex, scomparso ormai tanti anni fa, nel 1977, rivive nelle canzoni presenti in AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T. Rex, interpretate da grandi della musica mondiale come Elton John, gli U2 e Nick Cave.

Ecco tutti i dettagli su questo nuovo lavoro, in arrivo dopo l’estate 2020, il 4 settembre.

L’album di tributo per Marc Bolan

Questo nuovo lavoro è stato diretto da Hal Willner, storico produttore scomparso il 7 aprile a 64 anni a causa del Coronavirus. Un lutto che non gli ha impedito di completare questo nuovo progetto.

Prima di morire, lo stesso Willner aveva dichiarato: “Mi sono immerso in questo artista ascoltando tutto, parlando con gli esperti e i fan di Bolan, facendo ricerche su recensioni e interviste. Ho scoperto che di Bolan non si parla quasi mai come ‘compositore’. […] Ma io l’ho messo nello stesso pantheon degli altri compositori che ho esplorato in precedenza. Così, il concetto dell’album è diventato quello di mostrare il Bolan compositore, con il nostro tipico cast di artisti provenienti da mondi diversi“.



La tracklist di AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T. Rex

Scopriamo insieme l’intera tracklist dell’album di tributo al compianto cantautore britannico, un’icona del glam rock:

Children of the Revolution (Kesha)

Cosmic Dancer (Nick Cave)

Jeepster (Joan Jett)

Scenescof (Devandra Banhart)

Life’s a Gas (Lucinda Williams)

Solid Gold, Easy Action (Peaches)

Dawn Storm (Borns)

Hippy Gumbo (Beth Orton)

I Love to Boogie (King Khan)

Beltane Walk (Gaby Moreno)

Bang a Gong (U2 con Elton John)

Diamond Meadows (John Cameron Mitchell)

Ballrooms of Mars (Emily Haines)

Main Man (Father John Misty)

Rock On (Perry Farrell)

The Street and Babe Shadow (Elysian Fields)

The Leopards (Gavin Friday)

Metal Guru (Nena)

Teenage Dream (Marc Almond)

Organ Blues (Helga Davis)

Planet Queen (Todd Rundgren)

Great Horse (Jessie Harris)

Mambo Sun (Sean Lennon e Charlotte Kemp Muhl)

Pilgrim’s Tale (Victoria Williams e Julian Lennon)

Bang a Gong Reprise (David Johansen)

She Was Born to Be My Unicorn / Ride a White Swan (Maria McKee)

Di seguito il video ufficiale della versione di Nick Cave di Cosmic Dancer:

