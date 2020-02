Nuovo record italiano di maratona: è di Eyob Faniel, 28 anni: 2h7’19”, tre secondi più veloce del precedente di Stefano Baldini che invece lo corse a Londra nel 2006: “Sono felice”, dice Baldini, “la carriera di Eyob inizia adesso, il maratoneta dalle grandi possibilità ha in carriera diciamo dieci maratone cruciali, in un arco di tempo variabile, ma più o meno intorno ai quattro anni: ebbene Eyob adesso deve dare il massimo. A cominciare da Tokyo”. E agli Europei di Parigi partirà favorito, lui che oggi, a Siviglia, si è migliorato di ben 4 minuti e 57 secondi.Italiani, un popolo solo, tante razze e il profilo dei disegni più impensabili, mescolati fra di loro, ottenuti dalla mano creativa della storia e dagli oggetti che i piccoli e grandi protagonisti del nostro sport hanno toccato, impugnato. Le scarpette di Eyob, il kalashnikov dal quale sua madre partigiana, asserragliata sui monti per la libertà dell’Eritrea, non si separava mai.

E poi gli stracci che il giovane veneto di Asmara strofinava sul lastricato della piscina che ogni mattina andava a pulire per mantenersi in vita, le scope, i mocio, i detersivi che gli rovinavano le mani ma che rimanevano indispensabili per racimolare quei quattro soldi sufficienti per continuare ad annaffiare la piantina dei suoi sogni di mezzofondista. Si svegliava alle quattro e mezza e alle cinque la routine di operaio invisibile iniziava. Sino alla primavera del 2015, quando disse: “Se non ci provo adesso a far la vita del professionista, che ho 22 anni, quando?”.

Ora o mai più. Eyob Faniel Ghebrehiwet vive a Bassano del Grappa. Da qualche tempo si allena con l’ex maratoneta azzurro Ruggero Pertile. Nel 2001 suo padre si era trasferito per cercare di curare le ferite che aveva ereditato dalla guerra d’indipendenza (sulle montagne aveva conosciuto la mamma di Eyob che nacque un anno prima dell’indipendenza dell’Eritrea, nel ’92).

Lo spostamento venne facilitato dai meriti conseguiti dalla coppia partigiana. Pochi mesi dopo arrivarono i tre figli, Salomon, Eyob e Meron, cui la nonna già parlava in italiano quand’erano piccoli. Eyob comincia a correre, è smilzo, agile, abbassa i suoi personali ma si fa male spesso, soprattutto nella zona dell’anca. Mentre migliora, allunga le distanze e e i suoi 45 chili si trovano sempre meglio. La sua strada era la strada, non la pista, e se ne rese conto alla prima mezza maratona della sua carriera, a Verona nel 2013 (nel 2017 ha vinto la Venice Marathon in 2h12’27”). Lo hanno allenato Marco Maddalon e Giancarlo Chittolini. “Pe me le cose cambiano radicalmente quando dopo dieci anni di residenza ottengo la cittadinanza italiana”.

Il tutto avviene con il decreto presidenziale del 27 ottobre del 2015. Simbolico il passaggio di consegne agonistiche alla fine del 2014. Luogo Cittadella, evento mezza maratona. E’ il 28 dicembre, fa freddo ma c’è un sole forte che brilla e illumina corpi e anime. A metà gara si staccano in quattro, poi due, poi uno. Dentro le mura trecentesche riecheggia lo speaker: “A un chilometro dall’arrivo un atleta da nome impronunciabile è in testa da solo!”. Eyob vince la sua prima “mezza”. Secondo arriva il suo allenatore di oggi, Ruggero Pertile, che l’anno successivo sarebbe finito quarto nella maratona mondiale di Pechino. E adesso Siviglia, dove ha “matato” il primato italiano di Baldini. A metà gara Eyob era addirittura ventesimo. La gara “inizia”, si staccano le lepri. Amos Kiplagat transita al 30° in 1h28’39”, media 2.57 al km e con lui sono rimasti solo in due: Barnabas Kiptum e Mekuant Ayenew Gebre. A 16 secondi 5 atleti guidati da Michael Kunyuga. Il gruppo di Faniel procede compatto transitando in 1h30’20”. Vince Gebre, Eyob è settimo con il cuore a mille, ovviamente per più di un motivo.



Mentre fanno su e giù, gli occhi di Eyob trovano un punto di contatto tra Italia e Eritrea, uno dei tanti: “Il legame con la mia terra di provenienza è forte e ispira il mio cuore. Torno spesso lì per allenarmi per siamo in altura e per salutare la mia nonna paterna, che vive ancora laggiù”. E che adesso è bisnonna perché due anni fa è nata Wintana, la figlia di Eyob. Nascere e crescere. Una cosa sola. Italia e Eritrea. Le due metà della mela. Una sottile linea rossa, fatta di sangue che scorre e di piedi che vincono. “E adesso”, conclude Baldini, “lo aspetto ai nuovi miglioramenti, che saranno soprattutto esprimersi non soltanto in una maratona “media”, ma in una maratona in cui ci sono in palio medaglie olimpiche o mondiali. Eyob può”.