Torna domenica la capostipite di tutte le moderne maratone urbane, la New York Marathon, mito (e croce per chi la corre) di ogni runner. Quest’anno sono 2.846 gli italiani (oltre 300 in meno rispetto alla passato edizione, la prima volta dagli anni 2000 ad oggi che si registra una flessione rispetto all’anno precedente) che parteciperanno alla 49esima edizione, (costo dell’iscrizione: 358 dollari), la comunità straniera più folta tra le tante partecipanti. In tutto i partecipanti saranno oltre 50.000, di cui oltre 38.000 statunitensi. Insieme all’Italia solo Francia e Regno Unito si presenteranno con più 2.000 runners al via.

