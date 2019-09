Domani la presentazione ufficiale

– Adesso è ufficiale. Dopo le indiscrezioni della stampa argentina, Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata. Lo ha annunciato il club argentino sul proprio sito internet. Maradona torna a lavorare in Argentina dopo quasi 10 anni, l’ultima esperienza come ct dell’Albiceleste conclusa nel Mondiale del 2010 in Sudafrica.

L’ex capitano del Napoli ha firmato il contratto come nuovo direttore tecnico della prima squadra del Gimnasia La Plata fino al termine della stagione. I dirigenti del club e l’ex Pibe de Oro hanno definito tutti i dettagli dell’accordo, e domani, alle 18.30 locali verrà presentato alla stampa presso l’Hotel Grand Brizo de La Plata, mentre sabato 7 potrà salutare i nuovi tifosi allo stadio del Gimnasia. Al fianco di Maradona ci sarà Gallego Mendez che dirigerà le sedute quando l’ex capitano del Napoli e dell’Argentina non potrà essere presente per motivi di salute.