“Appena terminata l’operazione chirurgica di Diego Armando Maradona. Grazie a Dio tutto è andato perfetto, un ringraziamento va a tutta l’équipe medica della Clinica Olivos per la loro professionalità”. Queste le parole via Instagram di Stefano Ceci, il manager di Maradona che ha trascorso la notte in clinica al fianco dell’amico. L’ex pibe de oro ha subito un intervento all’apparato gastro-intestinale che è perfettamente riuscito. “Adesso aspettiamo il pronto recupero di Diego per ritornare al proprio lavoro!!!”, ha aggiunto il manager riferendosi al rinnovo dell’incarico di allenatore in Messico con i Dorados.

