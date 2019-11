“Vi voglio dire che non sto affatto morendo, dormo tranquillo perché sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l’Estudiantes. Non so quello che abbia voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo”. Lo ha detto Diego Armando Maradona negando di avere problemi di salute in un video, girato apparentemente all’interno della sua casa in Argentina, nel quale tra l’altro avverte i suoi figli, in particolare Giannina, che non lascerà loro nulla in eredità perché vuole dare tutto in beneficenza.

