Corsa contro il tempo

Dalla musica al ritorno in campo il passo potrebbe essere breve. Daniel Osvaldo, l’ex attaccante di Roma e Inter che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ben tre anni fa per intraprendere la carriera da cantante, potrebbe decidere di rimettersi in gioco. A dargli una nuova vita nel mondo del pallone ci penserebbe il maestro delle “seconde chance”, Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de oro, neo-allenatore del Gimnasia La Plata, ha ereditato una situazione non facile, con la squadra ultima in classifica nella Primera División argentina e priva del suo bomber, Lautaro Chavez, infortunato.

Daniel Osvaldo è già in Argentina dove ha deciso di passare una vacanza con la sua nuova fiamma, Veera Kunnunen, conosciuta nell’ultima edizione di “Ballando con le stelle” e, quasi sicuramente, non perderà l’occasione di incontrare Diego Armando Maradona per valutare il proprio futuro nel mondo del calcio. Il Gimnasia ha tempo fino a domani, 13 settembre, per mettere a segno un ultimo colpo mercato e la società dovrà valutare attentamente il da farsi, perché se è vero che Osvaldo è un giocatore svincolato, quindi, tesserabile in qualsiasi momento, è anche vero che se l’ex Inter non dovesse accettare si ritroverebbe a dover fare i conti col mercato praticamente chiuso. Diverso sarebbe il caso opposto, con Osvaldo che tornerebbe a calcare i campi professionistici a 3 anni dal suo ritiro, trasformando il suo rientro, dopo la carriera da cantante e ballerino, in uno dei più clamorosi di sempre.