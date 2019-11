Le elezioni presidenziali alla base della scelta

E’ durata appena due mesi l’avventura di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata. Il Pibe de Oro ha lasciato la panchina del club argentino, come confermato dal presidente Gabriel Pellegrino: “Diego non è più il nostro allenatore. È stato all’altezza più della nostra società”.

Eppure con il Gimnasia, ultimo quando era arrivato Maradona e ora al terzultimo posto, l’ex Napoli si stava trovando benissimo, come testimoniato dal balletto virale nello spogliatoio dopo l’ultima vittoria contro l’Aldosivi. Ma la scelta di Diego riguarda temi extra-calcistici: a breve infatti ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo presidente del Gimnasia. Ma una volta saputo che l’attuale numero uno, Gabriel Pellegrino (che ha voluto fortemente Maradona a La Plata), non si candiderà, il Pibe de Oro ha deciso di fare un passo indietro. A guidare il Gimnasia nella prossima partita ci sarà l’allenatore della squadra riserve, Martini-Messera. E intanto Rocio Oliva, moglie di Diego, ha commentato la scelta del marito: “Ragiona così, è un uomo di principi e resta fedele a chi ha scommesso su di lui. Ci sono tante squadre che ora lo vorrebbero in panchina”. Maradona chiude la sua esperienza con il club di La Plata con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e nove sconfitte in tredici partite.