Mara Venier questa mattina è stata ospite (telefonica) di Storie Italiane di Eleonora Daniele e parlando di matrimoni ha tirato una nuova frecciatina a Pamela Prati e Mark Caltagirone, protagonisti del matrimonio del secolo (i Ferragnez possono solo accompagnare).

Frecciatina che la Zia Mara ha tirato a distanza di 24 ore da quella lanciata ieri a Domenica In.

“Ho letto tutto quello che è successo. Lei ha rilasciato un’intervista qui da me e dopo è scoppiato tutto il caos. Dopo l’intervista, mi ha contattato Robeto di Dagospia dicendomi ‘Mara ma che stai a dire?’ Io però difendo Pamela per adesso, non so qual è la verità. Io mi auguro che Pamela sia una persona seria, che è venuta da un’amica, come me e che abbia detto la verità. Non posso pensare che lei possa prendere in giro, non soltanto me, come amica, ma soprattutto il pubblico. Se dovesse essere tutto falso, prima lo dice e meglio è. Comunque Pamela, mi avevi invitato in diretta al tuo matrimonio, io aspetto ancora.”