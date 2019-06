Se Barbara d’Urso è stata la prima ad intervistare Pamela Prati in merito a Mark Caltagirone, è dall’intervista di Mara Venier che il carrozzone di Dagospia si è messo in moto per sbugiardare il matrimonio falso della showgirl.

Pamela, in occasione dell’intervista a Domenica In, aveva dichiarato di essersi sposata con rito civile con Mark Caltagirone e che trovava “bellissimo” portare i figli a scuola, giocare con loro e prendere le valigie.

Intervistata da La Stampa, Mara Venier ha svelato che ancor prima di scoprire la verità aveva intuito qualcosa e di aver ricevuto giorni dopo – sempre da Pamela Prati – una telefonata in cui la supplicava di fare una nuova intervista. La storia però ci ha insegnato che Mara, quella seconda intervista, non gliel’ha mai voluta fare.

“Durante l’intervista avevo capito che qualcosa non andava. Il giorno dopo mi chiama Roberto D’Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo è a chiamarmi l’ex fidanzato e anche lui mi dice che era tutto falso. Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: “Sono innocente”. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei”.

Questa non è la prima volta che Mara Venier parla di Pamela Prati. Lo ha fatto anche ad AdnKronos qualche settimana fa: