Mara Venier è una zia caciarona e divertente da salotto pomeridiano, ma il suo sogno oltre Domenica In e La Porta Dei Sogni (nuovo prime time che andrà in onda il prossimo anno) è quello di realizzare un programma televisivo on the road insieme ad un’altra donna. Una sorta di Thelma e Louise a lieto fine.

Intervistata dal settimanale Oggi, Mara Venier ha tessuto le lodi di Alessia Marcuzzi auspicando di fare con lei proprio un programma on the road.

“Siamo due matte rock e e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna: entrambe, due figli da due uomini diversi. In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane, lei vive con una libertà mentale che era la mia. Con Alessia Marcuzzi potremmo fare Thelma e Louise in chiave rivisitata. Penso a un programma di viaggi on the road, all’insegna della libertà”.

Un’idea molto allettante (chi non vorrebbe vedere la zia Mara a giro su una cabrio?) che però aveva già proposto ad Arisa.

“Facciamo un programma coast to coast in cui giriamo l’Europa per assaggiare i piatti più buoni”.

Ecco come aveva titolato FanPage all’epoca della proposta (datata maggio 2019):

“Mara Venier e Arisa insieme in un reality ‘on the road’ sul cibo, la proposta alla Thelma & Louise. La Venier lancia la proposta alla fine dell’intervista di Arisa a Domenica In: un programma coast to coast in cui le due vanno alla scoperta delle prelibatezze culinarie europee. Di fatto si tratta di una semplice provocazione, ma vista l’intesa della coppia, chissà che qualche direttore di rete non si faccia venire in mente di raccogliere la sfida”.

E avevano ragione, al di là che sia Arisa o la Marcuzzi, l’idea di un coast to coast tutto al femminile è davvero bello.