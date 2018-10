I lunedì mattina non sono mai stati così interessanti come questa stagione televisiva, quando tutti aspettiamo in trepidante attesa i dati auditel di Domenica In e Domenica Live.

Questa settimana, per la terza domenica su quattro, Mara Venier ha portato a casa la vittoria, nonostante Barbara d’Urso – verso la fine della trasmissione – abbia toccato picchi di share del 20%.

Le due hanno commentato i dati auditel come già ci hanno abituato: Mara sottolineando la vittoria, Barbara parlando di curve e crescite auditel.

Peccato però che questa settimana la Zia si sia lasciata andare anche a qualche punzecchiatura sia nel profilo Instagram della d’Urso, sia nel suo.

Mara Venier, le punzecchiature a Barbara d’Urso

Sul proprio profilo Instagram, Mara Venier si è messa a ridere alla battuta: “Una domanda devo farla: chi è lo spacciatore che passa i dati a Barbara d’Urso?“, mentre su quello della sua competitor ha messo like ad un commento “Eccola la falsa, hai perso nuovamente […] continua anche a scrivere i tuoi post deliranti, resta il fatto che hai perso e continuerai a perdere!“.