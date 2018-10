Mara Venier durante l’intervista a Loretta Goggi si è messa a piangere insieme a lei ricordando Gianni Brezza, grande amore della cantante e amico della conduttrice.

Le due, visibilmente commosse, si sono poi abbracciate ed a fine intervista la Venier ha esclamato: “Che bello, io sono molto felice di fare questo programma perché credo sia una bella trasmissione fatta col cuore, fatta col cuore! Coi sentimenti, quelli veri! quelli veri! quelli veri!“. Mara Venier ha più volte sottolineato “quelli veri” alludendo probabilmente a qualcosa (?).

A confermare la felicità del ritorno di Mara Venier a Domenica In è stata anche Alessia Marcuzzi fra le pagine di Chi, dichiarando:

“Mara Venier è una persona alla quale voglio molto bene, mi sono affezionata a lei e, secondo me, le mancava la sua Domenica In. Certo, è un’ottima opinionista, come Alfonso (Signorini, ndr), sa dare la risposta giusta al momento giusto, ma sognava di riavere il suo programma. ‘Sono tornata alla mia domenica e tu sei tornata alle tue Iene’, mi ha detto. Le stelle ci hanno sorriso.”