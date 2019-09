Mara Venier ‘fa risorgere’ l’ostetrica di Romina Power. Nella prima puntata di Domenica In, la conduttrice intervista la cantante. Si parla di Mirella, l’ostetrica che ha assistito la Power in tutti i parti. “Siete rimaste in contatto?”, chiede Venier. “Finché era in vita, sì”. “Non c’è più?”https://www.adnkronos.com/”. “Non c’è più, purtroppo… Era più grande di me..”, risponde l’ospite. Dietro le quinte, la signora Mirella -inquadrata- assiste tra il perplesso e il divertito, mentre Christel -figlia di Romina Power- non riesce a trattenere una risata. “Senti Romina, questa è la prima puntata di Domenica In ed è successa una cosa incredibile. Zia Mara è riuscita a resuscitare Mirella… Mirella è viva ed è qua”, dice Venier facendo entrare la signora.

