Chi si è perso il giallo sul presunto matrimonio fake di Pamela Prati può recuperarlo QUI, per gli altri…

Oggi a Domenica In, Mara Venier ha commentato lo scandalo che ha travolto la Prati (che un mese fa proprio da lei aveva raccontato dei figli in affido e dell’imminente matrimonio).

“Ho letto tutto quello che è successo. Lei ha rilasciato un’intervista qui da me e dopo è scoppiato tutto il caos. Dopo l’intervista, mi ha contattato Robeto di Dagospia dicendomi ‘Mara ma che stai a dire?’ Io però difendo Pamela per adesso, non so qual è la verità. Io mi auguro che Pamela sia una persona serie, che è venuta da un’amica, come me e che abbia detto la verità. Non posso pensare che lei possa prendere in giro, non soltanto me, come amica, ma soprattutto il pubblico. Se dovesse essere tutto falso, prima lo dice e meglio è. Comunque Pamela, mi avevi invitato in diretta al tuo matrimonio, io aspetto ancora.”

Pamela pretendo un invito anche io al matrimonio dell’anno…



Oltre a Mara Venier, anche Barbara d’Urso ha commentato il giallo di Pamela Prati.