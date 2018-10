Poco fa a Tv Talk Mara Venier ha parlato della presunta faida con Barbara d’Urso. La conduttrice ha anche commentato i dati Auditel della sua Domenica In e del competitor della Santa di Cologno Monzese.

“Io sono una persona educata e perbene. Se lei vince anche di poco io mi complimento. Da parte mia non c’è una guerra. Io mi limito a ringraziare il pubblico e metto i dati che vengono dati. C’è invece qualcuno dice che i dati non sono quelli. Lei dice che i suoi sono i dati veri? Allora i miei sono taroccati?

Io credo di fare un bel programma, non solo ho il gradimento del pubblico, ma anche da parte della critica. Io non sono contro nessuno. Io faccio un programma col cuore? Giuro che non era polemica contro di lei. Adesso non è che io non posso usare la parola ‘cuore’ perché la usa Barbara d’Urso. Ragazzi ma siamo all’asilo?!

Avevo appena finito di intervistare Loretta Goggi ed è stata una delle interviste più belle che io abbia mai fatto. Eravamo commosse tutte e due. Alla fine dell’intervista ho parlato di sentimenti veri e cuore, ma non era rivolto contro nessuno. Quindi dico: col cuore, col cuore”