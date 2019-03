Mara Venier in un’intervista concessa al settimanale Oggi ha parlato di alcuni post apparsi sul web che avrebbero minimizzato i risultati di Domenica In. Zia Mara ha anche speso delle parole per i suoi competitor, dicendo di non avere rancore e di rispettare il lavoro degli altri.

“La verità è che Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente. Mi hanno divertito alcuni post in rete tesi a minimizzare i risultati raggiunti. Mi hanno anche, non lo nego, procurato qualche dispiacere. […] Sono convinta che ognuno di noi abbia il dovere in primis di rispettare il lavoro degli altri. Ho preso atto di alcune reazioni e senza il minimo rancore. Per fortuna io ho una vita vera fuori dallo schermo che mi dà il senso delle priorità”.

La conduttrice Rai ha commentato Adrian e ha rivelato che se fosse stata ancora a Mediaset, avrebbe partecipato volentieri allo show di Adriano Celentano.

“Se fossi stata ancora in Mediaset vi avrei partecipato con piacere. I miti, gli artisti veri non vanno mai giudicati, ma solo compresi. Vanno rispettati. Senza se e senza ma».

Adoro Mara, ma… Adrian? Fortuna che è in Rai.



Non avrà partecipato ad Adrian (per fortuna ripeto), ma la Venier lavorerà presto con la moglie di Celentano.

Mara Venier: “In Rai mi dicevano che ero vecchia, ora tutti mi vogliono. Confermo che Claudia Mori mi ha proposta di tornare alle fiction con la Fioraia del Giambellino. Vediamo, per ora sono occupata per un bel po” #DomenicaIn #TvTalk — BubinoBlog (@bubinoblog) 13 ottobre 2018

Mara Venier: “A maggio finisco #DomenicaIn, è andata molto bene. Per ora nessuno mi ha chiesto niente. Ho un contratto con la Rai finisce a maggio. Dopo il Festival credo che parleremo del futuro. C’è anche la fiction con la mia amica Claudia Mori. Vediamo.” — BubinoBlog (@bubinoblog) 25 gennaio 2019

Le parole di Mara Venier su Barbara d’Urso nella trasmissione radio Un Giorno da Pecora.

“Invitare Barbara D’Urso a ‘Domenica In’? E’ una bella idea, sarebbe bellissimo, e perché no? Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te. Sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali. Amicizia rotta? Non credo, mi auguro che un programma non possa rompere l’amicizia. Se si è rotta, non era vera amicizia. Tra donne, poi, ci dovrebbe essere sempre una bella solidarietà. Se ce la farei a stare tutti i giorni in tv come lei? No, non ce la farei, ma è la più brava. Barbara è bravissima, la numero 1, ho una grande stima di lei”.

Fonte:gossipetv