Mara Venier ieri ha perso per un soffio la sfida con Barbara d’Urso, ma secondo quanto scritto da Dagospia avrebbe perso anche un’intervista bomba con un volto Mediaset molto noto: Alessia Marcuzzi.

Secondo quanto riportato dal noto sito di indiscrezioni, sembrerebbe che Mediaset abbia fatto ostruzionismo in merito all’intervista di Alessia Marcuzzi a Domenica In (forse per vendicarsi dello stop della Rai a Barbara d’Urso?).

L’indiscrezione ha iniziato a circolare nelle ultime ore e noi la rendiamo pubblica. Sembra infatti che Domenica In avesse invitato Alessia Marcuzzi per un’intervista nella puntata in onda ieri 30 settembre. La conduttrice de Le Iene, complice l’amicizia con Mara Venier, avrebbe dato la sua disponibilità ma a sorpresa non avrebbe ricevuto l’ok da Mediaset. Un modo per evitare la concorrenza diretta a Domenica Live con un volto del Biscione o una vendetta dei vertici di Cologno Monzese dopo lo stop della Rai a Barbara D’Urso a Cartabianca? Misteri della tv.

Alessia Marcuzzi – che non è mai stata neanche a Domenica Live – sarebbe stata una bomba per Mara Venier. Sarà andata davvero così?