Ieri su Instagram c’è stata una delle dirette più divertenti di questa lunga quarantena. Paolo Bonolis e Mara Venier (con i rispettivi consorti) hanno dato vita ad una simpatica live Instagram in cui hanno parlato di tutto, anche di un possibile Festival di Sanremo da condurre insieme. Il presentatore di Avanti Un Altro ha detto a Zia Mara che in molti li vorrebbero sul palco dell’Ariston e giustamente la Venier ha chiesto all’amico quando tornerà in Rai. Bonolis non ha chiuso le porte a mamma Rai, ma si è limitato a dire che adesso per contratto non può muoversi da Mediaset, ma che potrebbe farlo in futuro, quando e se gli andrà.

P “Senti, ma lo sai in quante persone ci chiedono di fare Sanremo io e te?!”

M “Tu l’hai fatto benissimo e quest’anno però lo rifà Amadeus”

P “Certo, ma mica sto a dire che non lo deve fare lui. TI dico quello che vogliono. Non dico che dobbiamo farlo loro, per farlo noi. Alcuni ci dicono che dovremmo farlo anche noi insieme”

M “Facciamolo, allora famolo”

P “Mo vediamo dai”

M “Piuttosto, senti un po’, perché non torni in Rai tu? Da mamma Rai”

P “Io adesso non posso. Capito? Poi, in futuro, che cavolo ne so, vedremo”

M “Quando potresti tornare? Quando torni qui?”

P “Quando me va”

Personalmente vedo bene Paolo a Mediaset, ma un Festival di Sanremo di Mara Venier e Bonolis sono sicuro che sarebbe pazzesco.



La diretta tra Paolo Bonolis e Mara Venier si è chiusa in bellezza…

Mara Venier e Paolo Bonolis, la diretta Instagram finisce in caciara. pic.twitter.com/0PB0FyDOIa — Grillo (@SiciliaLibera) April 25, 2020

Mara: “Nicola mi fa dei video mentre sto scopando”.

E BONOLIS URLA 🤣 pic.twitter.com/hAB3NRTIbJ — Fortunato Zullo (@FortunatoZeta) April 25, 2020

Il video integrale della live di Mara e Paolo.