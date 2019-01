Guerra tra regine della tv? Pare proprio di no. Barbara d’Urso qualche giorno fa ha dichiarato di non essere in cattivi rapporti con Mara Venier.

“Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti. L’atteggiamento di suo marito Nicola Carraro? È normale che un marito supporti la moglie. Io, da quando ero piccola, quando sono rimasta senza mamma, ho imparato che mi devo bastare da sola. Non necessito di qualcuno che mi supporti, nel bene e nel male. Con Mara? Per quanto mi riguarda va benissimo. Io non ho guerre né inimicizie. Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani.”

Oggi però arriva anche l’appello CHOC di Mara Venier, che in un’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora ha chiesto alla Santa di Cologno di andare ospite a Domenica In.

“Invitare Barbara D’Urso a ‘Domenica In’? E’ una bella idea, sarebbe bellissimo, e perché no? Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te. Sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali. Amicizia rotta? Non credo, mi auguro che un programma non possa rompere l’amicizia. Se si è rotta, non era vera amicizia. Tra donne, poi, ci dovrebbe essere sempre una bella solidarietà. Se ce la farei a stare tutti i giorni in tv come lei? No, non ce la farei, ma è la più brava. Barbara è bravissima, la numero 1, ho una grande stima di lei”.