Mara Venier e Barbara d’Urso sono (erano?) grandi amiche, eppure qualcosa fra loro sembrerebbe essere andato storto da quando sono tornate rispettivamente con Domenica In e Domenica Live.

Gli ascolti sono traballanti: la prima puntata è stata vinta da Mara Venier, la seconda se la sono litigata a colpi di curve e share, mentre la terza l’ha vinta (per un pelo) Barbara d’Urso.

Ieri, in occasione della quarta puntata domenicale, le due sembrerebbero essersi mandate delle frecciatine a vicenda. Questo, almeno, è quello che sostengono le malelingue del web

Se da una parte Mara Venier ha sottolineato come la sua Domenica In sia fatta “con il cuore ed i sentimenti veri”, dall’altra Barbara d’Urso ha specificato che lei è la “vera e originale domenica pomeriggio”.

Mara Venier e Barbara d’Urso, frecciatine reciproche?

Cosa ci sia dietro questa apparente maretta fra le due non ci è dato saperlo, ma la competizione sta facendo fare alle due un ottimo lavoro: Mara ha riportato Domenica In al successo dopo anni sottotono, mentre Barbara continua a macinare ascolti a suon di talk ed esclusive.