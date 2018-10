Ieri nello scontro fra Domenica In e Domenica Live, Barbara d’Urso l’ha spuntata portandosi a casa la seconda vittoria in sovrapposizione e come di consueto ecco anche le reazioni delle due conduttrici.

Mara Venier si è limitata a ringraziare tutti complimentandosi con il competitor (di cui non fa il nome, però), mentre Barbara d’Urso si è gongolata al suon di hashtag dalla vena polemica, come #ConTuttaLaNostraAmataPubblicità e #NonostanteIlDivarioIniziale.

La Santa di Cologno ha infatti sempre fatto presente ai suoi followers di partire con molti punti di share in meno rispetto alla Zia e di riuscire a raggiungerla (ed a volte superarla) nonostante le numerose pubblicità.