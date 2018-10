Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato i dati di ascolto delle rispettive Domenica In e Domenica Live.

In sovrapposizione, come già scritto, ha vinto la Zia Mara, ma la d’Urso ha fatto comunque presente di aver toccato picchi del 20% di share nonostante parta 6 punti sotto rispetto la concorrenza.

Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato così su Instagram:

“Grazie a tutti ❤️ Ieri è andata molto bene !!!! DOMENICA IN 15.45 DOMENICA LIVE 13.98 grazie al pubblico che ci ha seguito”

E ancora:

“Buongiorno!! Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live!!! Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori!!! ❤❤❤❤ Domenica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI!! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità!!! GRAZIEEEEEEEEEEE!!!!! “

Ovviamente resta impossibile non soffermarsi sugli hashtag usati: #TvDiQualità ed #EmozioniVere da parte di Mara Venier, #NonostanteIlDivarioIniziale #13pubblicità di Barbara d’Urso.