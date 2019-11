“Niente di grave, due dita steccate” al piede destro, “ma tutto bene”. Mara Venier tranquillizza i fan in un video, pubblicato sulla sua pagina Instagram, in cui si vede mentre esce, sorretta da un’amica, da una clinica di Roma. “Andiamo in onda domenica anche con la distorsione del ditone” dice la conduttrice di Domenica In. Un piccolo infortunio domestico, scrive nel post con l’hashtag #damosenagrattata, dovuto al fatto che cammina “sempre scalza in casa”. Tanta la solidarietà raccolta e gli auguri di pronta guarigione tra migliaia di ‘Mi piace’. “Forza, riprenditi”, commentano, aggiungendo che “sei egualmente speciale anche così” e, concludono con un abbraccio social: “Domenica In in pantofole? L’importante è che ci sei”.

Fonte