Mara Venier, a distanza di 21 anni dalla sua ultima volta come attrice, potrebbe tornare a recitare nella fiction Rai La Fioraia del Giambellino.

Intervistata dal settimanale Chi in merito ai suoi recenti successi televisivi, Mara Venier ha rivelato di aver ricevuto un progetto per una fiction che la vedrebbe al fianco di Claudia Mori.

“C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà La Fioraia del Giambellino. Così potrei tornare a fare anche l’attrice”.

Ovviamente Zia Mara non ha parlato di tempistiche, ma probabilmente il tutto potrebbe essere registrato durante la pausa estiva di Domenica In, per poi esser pronto per andare in onda a fine anno o a gennaio del 2020, un po’ come ha fatto Barbara d’Urso con il ritorno de La Dottoressa Giò, registrato nei mesi estivi dello scorso anno durante la pausa di Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

Questo per Mara Venier segnerebbe un ritorno alla recitazione nelle miniserie a distanza di vent’anni: la sua ultima volta è stata nel 1998 nella fiction di Canale Cinque, Ritornare A Volare. Nel corso degli anni ha poi preso parte anche a vari cameo in film cinematografici come Torno A Vivere Da Solo del suo amico Jerry Calà (nel 2008), Vacanze Di Natale A Cortina di Neri Parenti (nel 2011) e Pecore in Erba di Alberto Caviglia (nel 2015).

