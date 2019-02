Mara Venier a Domenica In, interpellata dal giornalista Alberto Matano, ha commentato i big della musica italiana che la scorsa settimana hanno disertato la sua trasmissione.

“Posso dire una cosa? Chi non è venuto non è stato scortese con me, perché Domenica In ha fatto degli ascolti stellari domenica scorsa al di là di chi è venuto e di chi non è venuto, ma chi non si è presentato non ha avuto rispetto per loro, per il pubblico. Perché tutti noi, cantanti compresi, lavoriamo solo per il pubblico e non ce lo dobbiamo dimenticare”.