La pace fatta (con tanto di abbraccio) fra Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show non è andata giù a Mara Venier che dopo aver visto le foto è sbottata su Instagram.

“Molto rumore per nulla, avete la faccia come il c**o”.

E – in risposta a chi le aveva scritto ‘Allora ci avete presi per il c**o‘, la Venier ha replicato ‘Ci hanno, no ci avete!‘.

Che Mara Venier fosse piena di questa storia ce ne eravamo già accorti a L’Isola dei Famosi, ma questa volta ha proprio sbottato.

Come darle torto?