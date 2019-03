Mara Venier non ha peli sulla lingua e l’ha dimostrato nella sua ultima intervista concessa al settimanale Oggi. Oltre ad aver parlato dei post web contro di lei e dei competitor, Zia Mara ha speso delle parole per l’intervento di Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi.

L’ex opinionista dell’Isola ha bollato l’episodio come una ‘brutta pagina della televisione’. La conduttrice si è anche chiesta come faccia Fogli a restare sull’Isola.

“Credo sia stata una brutta pagina di televisione – ha detto –. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli ancora lì”.

Ammetto che mi sarebbe piaciuto vedere Mara come opinionista del reality Mediaset nel momento successivo al videomessaggio di Fabrizio. Sono certo che la Venier avrebbe saputo gestire la situazione, stando anche attenta alla reazione di Riccardo Fogli.

#MaraVenier: “Credo sia stata una brutta pagina di televisione all’#Isola. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli ancora lì” — Andrea Conti (@IlContiAndrea) 14 marzo 2019

Isola, le scuse di Alessia Marcuzzi.

L’opinione di @AldaDEusanio su Riccardo Fogli: “Ancora una volta ti manifesti come un gran signore” #Isola pic.twitter.com/0jjGfjBEwh — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 4 marzo 2019

Fonte: Oggi