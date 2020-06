Mara Venier oggi è in vena di togliersi sassolini dalle scarpe e se stamani su Instagram ha bacchettato Tiberio Timperi e GiannI Ippoliti, oggi in diretta a Domenica In ha risposto ad alcuni suoi colleghi. Durante l’intervista concessa a Zia Mara, Stefano De Martino ha mostrato il suo finto gesso al piede per prendere bonariamente in giro la conduttrice. La Venier ha risposto lanciando una shade a dei destinatari misteriosi:

“Che str0nz0 che sei! Oops, ormai l’ho detta, licenziatemi così rimango a casa. Questa è l’ironia che mi piace, non altre cose. Questa è l’ironia che mi piace, l’ironia intelligente, non becera. Adoro questo tipo di ironia. Per evitare equivoci, la mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio più fare polemiche. Questo perché voglio andare avanti tranquillamente. Non era riferito a Striscia la Notizia. Siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso, capisci Stefano che non è molto carino quello che hanno detto. Questo programma va bene perché è un programma di successo, è grazie a una grande squadra, un grande gruppo di autori e collaboratori meravigliosi, grazie alla fatica che ci mettiamo. Evviva la Rai”.

Bastasse un gesso per far decollare lo share avremmo decine di conduttori pronti ad azzopparsi. In realtà Mara Venier è amatissima dal pubblico e il suo ritorno a Domenica In è stata una scelta azzeccata per la Rai.

“quando ho parlato che mi piace questo tipo di ironia, per evitare equivoci, saluto Antonio Ricci perchè mi piace il tipo di ironia che fa Ricci, naturalmente la mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio fare polemiche più…”

IL ☕️ DI ZIA MARA #DomenicaIn pic.twitter.com/p4a7EUbVve — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) June 14, 2020

Caffeuccio a #domenicain.☕️☕️☕️ pic.twitter.com/bTGCmxykzh — TrashTVstellare (@trashtvstellare) June 14, 2020