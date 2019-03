Michela Proietti de Il Corriere della Sera ha chiesto a Mara Venier se condurrebbe il prossimo Festival di Sanremo. Zia Mara ha confessato che la conduzione canonica del Festival non fa per lei, che invece preferisce uno stile accogliente e rilassato.

“Io a Sanremo? Ho fatto un Dopo Festival con Renato Zero e Roberto D’ Agostino, ci siamo divertiti tanto. Il Festival invece mi creerebbe tensione, la conduzione canonica in piedi non è per me. Io sto bene seduta, accogliente, seduta sul mio divano”.