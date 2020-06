I social non sono per tutti e adesso l’avrà capito bene Alberto Salerno, che ieri su Facebook l’ha combinata davvero grossa quando si è domandato: “Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?”

Rossana Casale è stata tra le prime a commentare: “Ma che strano questo post”. “Non è strano il post, basta che guardi Rai Uno“, ha continuato il marito di Mara Maionchi.

Salerno ha poi risposto ad un follower che gli aveva fatto notare lo scivolone: “Triste il mio post? Perché? Perché vi si tocca dentro? Non si può più manco parlare? Osare dire una cosina? E poi dicono che la lobby gay non esiste, a me pare più una bella congrega. Se mi danno dell’omofobo? Me ne sbatto i c**lioni, è la verità quello che ho scritto. I gay ci sono sempre stati nello spettacolo? Immagino di sì anche se erano molto più nascosti e meno di potere”.

Mara Maionchi non ha preso bene il post del marito ed è sbottata su Twitter: “Ma cosa ca**o dici? Ti tolgo i social”.

.@AlbertoSalerno1 ma cosa c**zo dici, ti tolgo i social! — Mara Maionchi (@maramaionchi) June 30, 2020

Già la prima frase di Salerno era problematica, ma io ingenuamente credevo intendesse dire “dopo il governo con la Lega la Rai si sta nuovamente tingendo di rainbow”. Dai suoi commenti successi invece si capisce bene che il pensiero era un altro e sicuramente meno innocuo, soprattutto quando ha parlato di lobby e congrega LGBT. In ogni caso non infierisco, sono certo che ci starà pensando Mara Maionchi a bacchettarlo.