Domenica scorsa Arisa ha duramente criticato Mara Maionchi per aver etichettato il brano La Notte come “canzone perfetta per donne depresse”. Ieri dai microfoni di Miseria e Nobiltà su RTL 102.5, la giudice di X Factor ha contestualizzato la sua critica.

“Mi è dispiaciuto molto, mi dispiace. Io non volevo assolutamente. Figuriamoci se mi metto a parlare male di una canzone così bella e così ben cantata da Arisa. La canzone in questione era La notte. L’unica cosa che trovavo un po’ eccessiva è che a cantarla fosse un ragazzo di 17 anni, maschio, che di solito sono più indietro delle donne di quell’età, come maturazione intendo. Il testo non lo trovavo molto adatto a lui nel modo di poterlo raccontare al meglio. La canzone è bellissima e cantata da Arisa in maniera fantastica. Unica cosa è che il testo ad un ragazzo di 17 anni l’ho trovato un po’ prematuro.

Tratta temi importanti come la depressione, la solitudine e per un ragazzino di quell’età si spera non sia ancora nella condizione di provare ciò. Io non ho attaccato nessuno, né lei né la canzone, che sono inattaccabili. Ho solo detto che mi sembrava prematuro per un ragazzo così giovane che fosse già in una condizione di avere dei pensieri e dei perché la notte. Tutto lì. Non c’è dubbio sul fatto che la mia uscita sia stata mal interpretata, ma non potrei mai parlare male dell’esibizione di Arisa su La Notte in generale. Lei è bravissima e la canzone è un grande pezzo per me.

Chiedo scusa se ha mal interpretato le mie parole. Ribadisco: mi sono adeguata solamente al fatto del testo che per un ragazzino così giovane mi sembrava sbagliato. Senza toccare assolutamente La notte, perché è un pezzo bellissimo e lei ha una voce straordinaria. Arisa poi è una bravissima ragazza. Magari le sono state riferite male le mie parole. Mi è parso solo che il giovane non sia entrato nel pieno della canzone.”