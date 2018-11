Mara Fasone ieri è tornata su Instagram ed ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, iniziando a spiegare come mai ha deciso di abbandonare Uomini e Donne:

“Partendo dal fatto che conosco per bene l’educazione ed il rispetto, le mie richieste sono state quelle di fare un video (fuori dallo studio) per potermi esprimere senza essere interrotta, un’ulteriore richiesta è stata quella di voler parlare con i miei corteggiatori ma purtroppo non è stato possibile. Alla luce delle troppe critiche che mi impediscono di esprimere serenamente il mio pensiero, ho preferito non presentarmi in puntata. Colgo quindi adesso l’occasione per spiegarvi il mio abbandono. La mia caparbietà mi ha portata a pensare che fosse semplice difendere la mia sensibilità utilizzando una corazza, soprattutto dopo il mio video di presentazione fin troppo sincero. In quel periodo mi sentivo sola al mondo ma in realtà la mia famiglia mi è sempre stata vicina nonostante non fossero d’accordo nell’esporre i miei sentimenti al pubblico. Quindi fintanto i giudizi ricadevano su di me, cadevo e mi rialzavo, ma dal momento in cui inutili insinuazioni sono ricadute sulla mia famiglia, per i valori che ho sono costretta a fare un passo indietro, rinunciando così al mio obbiettivo iniziale ovvero quello di trovare l’amore”.