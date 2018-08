Mara Fasone è la nuova tronista di Uomini e Donne e nonostante abbia raccontato una storia personale drammatica fatta di povertà e stenti (come quando andava a letto senza cenare perché non avevano i soldi per il cibo), nell’arco della sua vita si è tolta già parecchie soddisfazioni, come una rinoplastica, numerosi viaggi all’estero ed una partecipazione a Miss Universo nel 2012.

Maria Antonietta (per tutti semplicemente ‘Mara’) cerca un uomo da amare, ha tre sorelle ed è siciliana.

Riuscirà a trovare l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi?