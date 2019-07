Se siete in cerca di trash becero della peggior specie siete nell’articolo giusto. Ieri sera Mara Fasone ha dato di matto ed ha pubblicato decine di storie dove sclera contro Deianira Marzano. L’ex tronista è stata accusata da diversi utenti di essere la causa della rottura tra Soleil e Jeremias Rodriguez. Deianira ha riportato queste voci e la Fasone non l’ha presa bene.

“Sei il nulla. Matta, pazza, cretina, stupida, disastrata“, questi sono solo alcuni dei complimenti che Mara ha rivolto a Deianira, che per l’occasione ha ribattezzato “Deretana”.

“Avrei bisogno del vostro aiuto. C’è questa Deianira che mi ha bloccata ai tempi perché non ha il coraggio di affrontarmi, quindi non riesco a vedere quello che dice su di me. Qualcuno può mandarmi dei video per capire cosa dice questa su di me? Spero di non entrare in guerra.

La signorina si permette di parlare senza condizioni di causa. Sono stata attaccata dalla maggior parte del web senza aver fatto nulla, né mangiato né bevuto. Lei si permette di parlare. La signorina, al solito suo, non trova niente da fare se non parlare della vita altrui. Io capisco che tu ti sei scelta il tuo tipo di lavoro, ma almeno accertati prima di sparare a vanvera inutilmente. Cara Deianira, questa è la seconda volta che vengo disturbata dalla tua voce e dai tuoi ragionamenti grotteschi e mi hai veramente stufata, sei nulla.

Smettila di parlare delle altre persone senza condizioni di causa! Sei così ignorante e povera dentro, che invece delle labbra dovresti rifarti il cervello, perché sei zero! Vuota! Zero!

Lei si permette a parlare senza condizioni di causa? Stupida! Stupidella che non sei altro!

Stiamo parlando di una donna che ha più di 40 anni, è mamma di figli e non fa altro che prendersi cura della vita altrui, ma chi te ca*a. Sei talmente tanto povera dentro, che anziché ad andarti a fare le labbra dovresti andarti a fare il cervello. Accertati prima di parlare, stupida. Almeno abbi il coraggio di chiamarmi e sbrigartela con me, anziché fare questa scena mediatica. Io non c’entro nulla con la rottura tra Jeremias e Soleil, semplicemente abbiamo passato un pomeriggio in barca con amici in comune. Tra l’altro sono venuta a sapere che hanno fatto pace e sono felicissima. Spero di non dover essere più disturbata da questo nome e cognome orribile. Fatti la tua vita e non parlare più di me, grazie in anticipo.

Pazza ignorante non ci sono solo i follower, c’è altro!

Alla faccia dei disastrati!”