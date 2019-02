Mara Fasone e Martina Sebastiani hanno avuto dei trascorsi con Andrea Dal Corso e dopo il suo ‘NO’ a Teresa Langella sono tornate sui social ad attaccarlo.

La prima lo ha conosciuto a Uomini e Donne e se lo è conteso proprio con Teresa Langella, fino a quando non ha deciso di abdicare e sparire dalla TV.

“Non ho parole negative da spendere nei confronti di Teresa, nonostante lei non sia stata molto carina nei miei confronti dentro il programma. Nonostante tutto mi fa molto male vedere una donna soffrire, soprattutto per amore, lei si è innamorata dell’uomo sbagliato. Un po’ tutti dovremmo imparare ad essere più solidali nei confronti delle donne. Sono stata massacrata nel programma solo perché non credevo ad Andrea e avevo percepito fosse lì per le telecamere. Alla fine avevo ragione…quello che mi dà più fastidio di tutto e che non riuscirò mai a capire, è come un uomo possa approfittarsi dell’amore di una donna solo per la televisione. Bisogna essere così tanto vuoti dentro per arrivare a fare una cosa del genere…di solito non sono una persona che giudica anzi…ma nei confronti di Andrea non trovo nessuna giustificazione. Mi sono semplicemente vergognata per lui. Penso che in questi giorni andrà a trovare sicuramente Teresa, le farà una bella sorpresa con qualche scusa quindi mi aspetto ritorni da lei. Vieni dipinto come un principe, biondo e occhi azzurri, ma la favola ha un lieto fine e tu invece perché ti sei presentato alla villa? Ti sei fatto 4 mesi in tv ok, ma perché fai organizzare tutto alla ragazza, la sua famiglia, prendi in giro a tutti…come si fa ad essere così finti per un po’ di notorietà? Ma soprattutto prendersi gioco di una donna che si innamorata di te.”