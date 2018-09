Mara Venier e Barbara d’Urso hanno giurato di non essere in competizione l’una con l’altra, ma durante la prima puntata di Domenica In e Domenica Live assisteremo ad uno ‘scontro’ epico, con Romina Power da una parte e Loredana Lecciso dall’altra.

“L’ex moglie di Al Bano – scrive Libero – arriva appositamente a Roma da Los Angeles in virtù dell’amicizia che da anni la lega alla conduttrice. Al centro delle chiacchiere inevitabilmente ci sarà la telenovela dell’estate“. E se dalla Zia Mara andrà Romina, dalla d’Urso ci sarà Loredana.

Mara, Loredana, Barbara e Romina: lo scontro a Domenica Live

Lo scorso maggio Barbara d’Urso disse a Domenica Live: “Ho invitato varie volte Romina, ma penso di non esserle molto simpatica. Peccato perché io la trovo simpatica, però si va avanti. Me ne sono fatta una ragione. Ovviamente casa mia è a disposizione di Romina, ma credo che lei si ritenga superiore a me, quindi non credo verrà mai. La invito di nuovo e se non dovesse venire vorrà dire che faremo il famoso 22% senza di lei”.