Apple ha siglato una partnership con Ito World per aggiungere i dati sui servizi di bike sharing nell’app Mappe.

Grazie a questo accordo, in Mappe sono ora presenti i dati sui servizi di bike sharing in oltre 175 città di 36 paesi diversi. Questa nuova funzione aiuta l’utente a trovare la stazione più vicina digitando “bike sharing” o il nome del servizio desiderato nella barra di ricerca.

Ancora una volta, Apple ha scelto di integrare un set di dati esistenti invece di mettere insieme questi dati con un proprio team interno. Ito World ha collaborato con dozzine di aziende per la licenza e la condivisione dei dati di bike sharing. In questo modo, Apple ha dovuto solo integrare un modello di dati per supportare centinaia di servizi di bike sharing in tutto il mondo. Prima di questo accordo erano già presenti alcuni dati sui servizi di bike sharing in Mappe, ma soltanto in pochissime città.

Al momento, però, su Mappe non è possibile sapere il numero di biciclette disponibili o le stazioni in cui non vi sono più bici (come invece fanno diverse app terze). Novità in merito potrebbero arrivare in futuro, visto che ora l’app fornisce solo l’indirizzo, il nome e le informazioni del contatto per ogni singolo servizio di bike sharing.

La cosa positiva è che in Mappe sono ora inclusi tantissimi servizi, quindi se si viaggia all’estero non c’è bisogno di informarsi per capire a chi rivolgersi per il bike sharing. Basterà infatti digitare “bike sharing” nella barra di ricerca per includere le informazioni di tutti i servizi presenti in quella città.