I BTS hanno lanciato Map of the Soul 7, il nuovo album, ed è già un successone: conquistano la classifca di iTunes e mandano in crush TikTok.

La BTS mania è già tornata a far impazzire il mondo. Il 21 febbraio è infatti stato pubblicato Map of the Soul 7, il nuovo album della band simbolo del K-pop: ed è già un successo straordinario.

A poche ore dall’uscita, infatti, tutte le canzoni del disco hanno conquistato la classifica di iTunes, mentre il singolo On è riuscito nell’impresa più unica che rara di mandare in tilt una app gigante come TikTok.

BTS: Map of the Soul 7 vola in classifica su iTunes

Incredibile ma vero, la boyband sudcoreana è riuscita in un’impresa che in pochi avrebbero immaginato: tutte le canzoni del loro nuovo album, Map of the Soul 7, sono entrate nella top 20 di iTunes.

E tra chi grida al capolavoro e chi non vede l’ora di poterli ammirare dal vivo, il successo è già straordinario. Un’ennesima conferma di quale potenza mediatica abbia la Big Hit Entertainment, la società di Seul che produce i maggiori nomi nell’ambito del K-pop.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bangtan.official

BTS: On manda in crush TikTok

Come se non bastasse, i giovanissimi ragazzi coreani, attesi a breve da un tour mondiale, sono riusciti in un’altra impresa: mandare in tilt TikTok. L’app cinese, un vero colosso tra i social network, ha infatti ospitato in anteprima il brano On, in collaborazione con Sia. E il risultato è stato imprevisto.

Secondo quanto riportato dal sito contactmusic.net, infatti, la massa di fan che ha iniziato a utilizzare TikTok per ascoltare l’anteprima del pezzo ha causato un problema tecnico all’applicazione, che ha mandato diversi messaggi di errore per il livello di traffico.

Questa strategia però è un esempio chiaro di quale sia anche il potere di TikTok per promuovere nuova musica, ed è probabile che presto verrà presa in considerazione anche da altri grandi nomi della musica internazionale.

Ecco il video di On:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bangtan.official