Pamela Prati mercoledì sera è rimasta più nel backstage che nello studio di Live Non è la d’Urso e se Riccardo Signoretti ha parlato di carabinieri e urla, Manuela Villa – contattata da FanPage – ha svelato cosa si sono dette lontano dalle telecamere.m

“Sono rimasta con Pamela fino a quando ha cominciato a vestirsi per andare via. Non so come aiutarla, sono sinceramente preoccupata. Ero andata a cercarla già prima che cominciasse la puntata perché volevo capire cosa sta accadendo. Non comprendo perché un’artista di tale entità debba suicidarsi mediaticamente come sta facendo. So che sta malissimo e credo che se fosse stata lei a organizzare tutto, non starebbe così male. Pamela è diventata pelle e ossa e sono convinta che dietro ci sia qualcosa che non sappiamo. Adesso è come un cane ferito che morde chiunque cerchi di aiutarla. Ieri a me diceva che era colpa mia se le telecamere la seguivano, non si rendeva conto che ero lì per aiutarla. Le ho chiesto non so più quante volte di dirmi la verità ma lei ripete continuamente che Mark Caltagirone esiste. Cosa posso fare? Mi rendo conto che le persone non vogliano essere prese in giro e sono d’accordo, ma non posso scavare la fossa a un’amica”.

Poi ha aggiunto:

“Le ho detto che ha un modo solo per uscirne: dire a questo str***, se è vero che esiste, di uscire allo scoperto. L’ha distrutto, questo non è amore. Mi ha risposto che ho ragione, che ne è consapevole. Non mi quadra niente, non ho alcuna convinzione se non che non voglio infierire su un cane bastonato. Pamela sta male, non so se per la troppa pressione mediatica o se perché non sa come uscirne. Ho pensato perfino che ci sia qualcuno che la minaccia. Ma uno potrebbe rovinarsi la carriera così?”

Manuela Villa poi ha parlato anche con Eliana Michelazzo.