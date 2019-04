Eliana Michelazzo, che noi amanti del trash l’abbiamo imparata a conoscere a Uomini e Donne nelle vesti della corteggiatrice, è una delle manager di Pamela Prati e secondo quanto dichiarato da Manuela Arcuri a Dagospia, dovrebbe essere sposata con un tale di nome Simone Coppi.

Eliana e Simone si sarebbero sposati circa dieci anni fa, ma in questo decennio nessuna loro foto è stata mai pubblicata sui social network. Un caso sospetto che fa pensare a quello fra Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Anche Simone Coppi, proprio come Mark Caltagirone, ha un cognome importante (i Coppi sono dei noti avvocati) e proprio come lui non sarebbe mai stato visto da nessuno, neanche dalle persone vicine ad Eliana.

Manuela Arcuri, attualmente nel cast di Ballando con le Stelle, contattata da Dagospia ha dichiarato di non aver mai conosciuto Simone Coppi (che dieci anni fa era stato spacciato dai magazine di gossip come suo ex fidanzato) e che secondo lei si tratta di una persona inventata.

“Io non so chi sia questo signore, non l’ho mai visto. Anni fa Pamela (Perricciolo, ndr), la socia di Eliana, mi parlava di lui perché voleva presentarmelo. Non solo, mi fece parlare al telefono con una persona ma sinceramente credo sia un personaggio completamente inventato”.

Il marito di Eliana Michelazzo esiste davvero?

Questa non sarebbe il primo “mistero” in merito ad Eliana. Pochi giorni fa, infatti, Rosa Perrotta ha svelato una sua bugia in merito proprio a Pamela Prati.

Ai microfoni di FanPage Rosa Perrotta ha raccontato che la storia di Instagram postata da Pamela Prati qualche giorno fa e che Eliana Michelazzo, nel corso della sesta puntata di Live Non è la D’Urso aveva detto fosse stata girata in Libia, sarebbe stata filmata durante le vacanze in Egitto.

Eliana Michelazzo, infatti, da Barbara d’Urso aveva lasciato intendere che quel breve video fosse stato girato in Libia: “Se voi avete fatto caso, qualche giorno fa, lei (Pamela, ndr) ha messo una storia del deserto. Secondo voi il deserto dove si trova? In Egitto? No, in Egitto siamo andate anni fa”, invece si tratterebbe di una bugia perché quel video sarebbe stato girato proprio in Egitto.