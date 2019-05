Manuela Arcuri, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, è tornata a parlare di Simone Coppi, il famoso magistrato che oltre un decennio fa Pamela Perricciolo le aveva presentato (virtualmente) per farla innamorare. Lo stesso Simone Coppi che ha poi sposato Eliana Michelazzo (e che ora quest’ultima finge di non conoscere).

Secondo la ricostruzione dei fatti, Pamela Perricciolo avrebbe presentato virtualmente Simone Coppi a Manuela Arcuri solo per “un gioco perverso” per farla innamorare, senza nessun fine. Dichiarazione che Emanuele Trimarchi ha però corretto specificando che il fine c’era: la Perricciolo voleva l’Arcuri nella propria cerchia di conoscenze.

“Pamela Prati credo sia stata raggirata da queste due manager – ha confessato Manuela Arcuri ad Eleonora Daniele – Eliana non l’ho mai conosciuta, ma Pamela Perricciolo mi ha preso in giro, si è presa gioco di me, è stato il suo gioco perverso senza nessun fine, solo per il gusto di giocare. E’ successo tutto più di 10 anni fa, mi fece vedere le foto di un bellissimo ragazzo, tale Simone Coppi, un magistrato. Io ero single e lei ha giocato le sue carte facendo presa sul mio lato fragile. Mi fece vedere le foto di lui, le foto della casa, insomma costruì intorno una storia. Le ho chiesto di presentarmelo ma non l’ho mai visto, ci ho solo parlato al telefono e chissà con chi ho parlato! Dopo un mese mi sono resa conto che non esisteva. Il suo obiettivo lei lo ha raggiunto, voleva solo giocare, è stata questa la sua gratificazione. Quando l’ho scoperto ci sono rimasta malissimo, mi sono sentita presa in giro”.